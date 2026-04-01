ОАЭ предложили США пойти на резкий шаг против Ирана

WSJ: ОАЭ предложили США захватить иранские острова в Ормузском проливе

ОАЭ предложили США захватить принадлежащие Ирану острова в Ормузском проливе, чтобы возобновить транзит нефти и газа. О резком шаге против Тегерана сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

«[В ОАЭ] заявили, что США должны оккупировать острова в этом стратегически важном водном пути, включая Абу-Мусу, который находится под контролем Ирана уже полвека и на который претендуют ОАЭ», — указано в сообщении.

Отмечается, что Эмираты также готовятся помочь Штатам и союзникам открыть Ормузский пролив «любыми необходимыми средствами», в том числе и военными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты уничтожают Иран, и конфликт не будет продолжаться долго. По его словам, после завершения боевых действий Ормузский пролив откроется «автоматически» и другие страны смогут сами его «открыть».