Обновленный «Князь Вандал Новгородский» попал на фото

Обновленный оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) попал на фото. Соответствующий снимок публикует Telegram-канал Colonelcassad, который ведет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Новая версия уже прошла боевую проверку и теперь бьет до 30 километров. Ранее основной была модификация с дальностью 23 километра», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что благодаря связи по оптоволокну КВН не заглушается средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее генеральный конструктор инженерной команды беспилотника научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» рассказал, что Вооруженные силы России получили новую модификацию оптоволоконного дрона КВН.

Также в марте сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) начали боевые испытания барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» (КВС).