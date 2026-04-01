В Индии отец насмерть забил дочь палкой за кражу конфет

В индийском городе Буландшахр отец забил двенадцатилетнюю дочь палкой из-за конфет. Об этом пишет Times of India.

Утверждается, что девочка отправилась в магазин за конфетами и взяла коробку сладостей, не заплатив. Узнав об этом, отец школьницы избил ее палкой. Мать девочки, пытавшаяся остановить супруга, также получила травмы.

Ребенок не выжил. После произошедшего отец запер дом изнутри, никого не выпускал и не позволял совершать звонки. Вечером того же дня он вышел из дома, заперев дверь снаружи. Его супруга смогла связаться с соседями, которые вызвали полицию. В отношении мужчины возбудили дело, в настоящее время его ищут.

Ранее в Индии мужчина лишил головы уличного торговца мороженым, принес ее к себе домой и начал готовить ужин как ни в чем не бывало. Преступление произошло в субботу, 28 марта, в деревне Парсавал.