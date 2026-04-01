Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:04, 1 апреля 2026

В Индии отец насмерть забил дочь палкой за кражу конфет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel von Appen / Unsplash

В индийском городе Буландшахр отец забил двенадцатилетнюю дочь палкой из-за конфет. Об этом пишет Times of India.

Утверждается, что девочка отправилась в магазин за конфетами и взяла коробку сладостей, не заплатив. Узнав об этом, отец школьницы избил ее палкой. Мать девочки, пытавшаяся остановить супруга, также получила травмы.

Ребенок не выжил. После произошедшего отец запер дом изнутри, никого не выпускал и не позволял совершать звонки. Вечером того же дня он вышел из дома, заперев дверь снаружи. Его супруга смогла связаться с соседями, которые вызвали полицию. В отношении мужчины возбудили дело, в настоящее время его ищут.

Ранее в Индии мужчина лишил головы уличного торговца мороженым, принес ее к себе домой и начал готовить ужин как ни в чем не бывало. Преступление произошло в субботу, 28 марта, в деревне Парсавал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok