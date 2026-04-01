Раскрыта эффективная комбинация препаратов для снижения веса после менопаузы

Lancet: Гормональная терапия и тирзепатид помогают снижать вес после менопаузы

Ученые из Клиники Майо показали, что сочетание гормональной терапии и препаратов для похудения (тирзепатида) помогает женщинам после менопаузы быстрее снижать вес. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health.

Женщины, которые принимали гормоны вместе с препаратом, теряли в среднем почти 20 процентов веса за год, в то время как без гормонов — около 14 процентов. Помимо снижения веса, у них улучшались уровень сахара в крови, артериальное давление, показатели печени и уровень жиров в крови. Эффект был особенно заметен по снижению триглицеридов и диастолического давления.

В исследовании участвовали 120 женщин с лишним весом или ожирением. Ученые сравнивали группы с гормональной поддержкой и без нее, учитывая возраст, тип менопаузы, индекс массы тела и прошлый опыт с препаратами для похудения. Как выяснилось, гормоны усиливали действие тирзепатида и помогали достигать больших и стабильных результатов.

Авторы подчеркивают, что гормональная поддержка может быть полезным инструментом для женщин после менопаузы, чтобы безопасно снижать вес и одновременно улучшать здоровье сердца и метаболизм.

