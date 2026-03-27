Наука и техника
17:08, 27 марта 2026

Обнаружен неожиданный эффект однообразного питания для похудения

HP: Употребление одних и тех же блюд способствует эффективному снижению веса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: beauty-box / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление одних и тех же блюд может способствовать более эффективному снижению веса — к такому выводу пришли ученые из университета Дрекселя. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology (HP).

В исследовании приняли участие 112 человек с избыточным весом и ожирением, проходивших программу снижения веса. Анализ пищевых дневников показал, что участники, придерживавшиеся повторяющегося рациона и стабильной калорийности, за 12 недель теряли в среднем 5,9 процента массы тела. У тех, чье питание было более разнообразным, снижение составило около 4,3 процента.

Авторы объясняют эффект тем, что однообразный рацион снижает нагрузку на принятие решений. В условиях, когда человеку постоянно приходится выбирать, что съесть, возрастает риск отклонений от диеты. Повторяющиеся блюда, напротив, делают питание более предсказуемым и упрощают контроль калорий.

При этом исследователи подчеркивают, что разнообразие рациона остается важным для общего здоровья, а полученные результаты пока не позволяют делать окончательные выводы. Тем не менее работа показывает, что в условиях современной пищевой среды простые и повторяющиеся пищевые привычки могут облегчить соблюдение диеты и способствовать снижению веса.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание проигрывает стандартным методам похудения.

