Раскрыто число действующих против России на Украине западных стран

Замсекретаря СБ Венедиктов: Против России на Украине действуют 56 государств

56 государств Запада действуют против России на Украине. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность. Продолжаются боевые действия на Украине, где против России скоординированно действуют 56 западных стран», — заявил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах. Он подчеркнул, что в ответ на это нужно противопоставить высочайшую организованность и сделать все для защиты критической инфраструктуры.