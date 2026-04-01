Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:19, 1 апреля 2026Россия

Раскрыто число действующих против России на Украине западных стран

Замсекретаря СБ Венедиктов: Против России на Украине действуют 56 государств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

56 государств Запада действуют против России на Украине. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность. Продолжаются боевые действия на Украине, где против России скоординированно действуют 56 западных стран», — заявил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах. Он подчеркнул, что в ответ на это нужно противопоставить высочайшую организованность и сделать все для защиты критической инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Москвичка умерла во время косметологической процедуры в сомнительном салоне

    Смартфоны Xiaomi внезапно обновили в России

    Раскрыто число действующих против России на Украине западных стран

    В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

    Бывшая ведущая «Орла и решки» снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    В МИД заявили о готовности восстановления отношений с Грузией

    В Иране назвали условие мира с США

    Депутаты Госдумы вступились за таксистов в одном городе

    Политик с паразитом в мозге отрезал пенис еноту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok