Стало известно об убийстве главы судебной власти Ирана

Al Hadath: Убит глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи убит в результате одной из атак с воздуха на Тегеран. Об этом на странице в социальной сети X сообщил канал Al Hadath.

Официальных заявлений властей исламской республики по этому поводу пока нет.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана близится к окончанию. По его словам, у США «все хорошо».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что американский лидер готов завершить военную операцию против Ирана, даже если заявленные им цели не будут достигнуты.