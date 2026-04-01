02:37, 1 апреля 2026Мир

Стало известно об убийстве главы судебной власти Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи убит в результате одной из атак с воздуха на Тегеран. Об этом на странице в социальной сети X сообщил канал Al Hadath.

Официальных заявлений властей исламской республики по этому поводу пока нет.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана близится к окончанию. По его словам, у США «все хорошо».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что американский лидер готов завершить военную операцию против Ирана, даже если заявленные им цели не будут достигнуты.

