03:30, 1 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала магазины в Мексике фразой «такие вещи в России не продают»

Алина Черненко

Фото: MichaelMou85 / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные магазины фразой «такие вещи в России не продают». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в них можно найти все, чтобы человек мог «красиво оседлать коня и уехать в закат, как в кино». В ассортименте представлены шляпы, сапоги, пряжки, огромные ремни, кожаные изделия и седла.

Материалы по теме:
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025
«На рынках покупают и рыбу, и женщин» Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
«На рынках покупают и рыбу, и женщин»Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
17 января 2022

Ершова добавила, что на ковбойских сапогах иногда встречаются такие узоры, что кажется, будто их делали вручную всю зиму в горах. Некоторые модели стоят несколько тысяч песо. Кроме того, россиянка обратила внимание на необычные ремни в мексиканских магазинах.

«Если в России ремень — это просто ремень, то в Мексике пряжка — это почти произведение искусства. Огромная металлическая пластина размером с небольшую тарелку. Орлы, быки, лошади, какие-то гербы, орнаменты… И, честно говоря, я почти уверена, что на российских маркетплейсах такие вещи найти будет сложно», — рассказала путешественница.

Но больше всего россиянку поразили седла. Одно из них стоило 13 тысяч песо (около 58,5 тысячи рублей). «Это примерно как купить хороший смартфон. Только вместо смартфона у тебя будет седло», — поиронизировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала общественный транспорт в Мексике фразой «все вокруг скрипит, гремит и пахнет». По словам Ершовой, все двери и окна автобуса, в котором она ехала, были открыты, и в салон залетало «сто двадцать разных ароматов мексиканской жизни».

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Раскрыто число действующих против России на Украине западных стран

    В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

    Бывшая ведущая «Орла и решки» снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    В МИД заявили о готовности восстановления отношений с Грузией

    В Иране назвали условие мира с США

    Депутаты Госдумы вступились за таксистов в одном городе

    Политик с паразитом в мозге отрезал пенис еноту

    Девушка начала испытывать отвращение к сексу по неожиданной причине

    В Москве стартовал сезон самокатов

    Все новости
