Тревел-блогерша описала магазины в Мексике фразой «такие вещи в России не продают»

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные магазины фразой «такие вещи в России не продают». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в них можно найти все, чтобы человек мог «красиво оседлать коня и уехать в закат, как в кино». В ассортименте представлены шляпы, сапоги, пряжки, огромные ремни, кожаные изделия и седла.

Ершова добавила, что на ковбойских сапогах иногда встречаются такие узоры, что кажется, будто их делали вручную всю зиму в горах. Некоторые модели стоят несколько тысяч песо. Кроме того, россиянка обратила внимание на необычные ремни в мексиканских магазинах.

«Если в России ремень — это просто ремень, то в Мексике пряжка — это почти произведение искусства. Огромная металлическая пластина размером с небольшую тарелку. Орлы, быки, лошади, какие-то гербы, орнаменты… И, честно говоря, я почти уверена, что на российских маркетплейсах такие вещи найти будет сложно», — рассказала путешественница.

Но больше всего россиянку поразили седла. Одно из них стоило 13 тысяч песо (около 58,5 тысячи рублей). «Это примерно как купить хороший смартфон. Только вместо смартфона у тебя будет седло», — поиронизировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала общественный транспорт в Мексике фразой «все вокруг скрипит, гремит и пахнет». По словам Ершовой, все двери и окна автобуса, в котором она ехала, были открыты, и в салон залетало «сто двадцать разных ароматов мексиканской жизни».

