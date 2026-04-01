В Германии рассказали о расколе между Трампом и Мерцем

02:29, 1 апреля 2026Мир

Spiegel: Раскол между Мерцем и Трампом может привести к проблемам для Украины
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц и Дональд Трамп. Фото: Daniel Torok / White House / Globallookpress.com

Раскол между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом ставит под угрозу помощь Украине. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

«Этот раскол может иметь конкретные последствия для поддержки Украины, <...>. Ведь Мерц вложил значительные средства в усилия по удержанию США на европейской стороне в этом вопросе», — отмечается в статье.

Как сообщало издание Bild, немецкий канцлер раскритиковал Трампа за продолжение военной операции против Ирана. По его словам, то, что делает американский лидер, — это «не деэскалация и не попытка найти мирное решение, а масштабная эскалация с непредсказуемым исходом».

Ранее Трамп пообещал свернуть военную кампанию против Ирана в течение двух или трех недель. Он подчеркнул, что операция будет завершена вне зависимости от того, согласится Тегеран на сделку или нет.

