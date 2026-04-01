05:23, 1 апреля 2026

В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Asad / XinHua / Globallookpress.com

В международном аэропорту Кувейта вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотника. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, удар был нацелен на топливные баки в авиагавани. Информация о пострадавших не поступала.

Рано утром 31 марта гигантский нефтетанкер Al-Salmi, следовавший под флагом Кувейта, подвергся атаке Ирана у берегов Дубая. После атаки судно грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам) загорелось. В сети были опубликованы кадры атакованного нефтетанкера.

