В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

Reuters: В аэропорту Кувейта начался крупный пожар после атаки беспилотника

В международном аэропорту Кувейта вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотника. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, удар был нацелен на топливные баки в авиагавани. Информация о пострадавших не поступала.

Рано утром 31 марта гигантский нефтетанкер Al-Salmi, следовавший под флагом Кувейта, подвергся атаке Ирана у берегов Дубая. После атаки судно грузоподъемностью около 2 миллионов баррелей (около 200 миллионов долларов по актуальным ценам) загорелось. В сети были опубликованы кадры атакованного нефтетанкера.