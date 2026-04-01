Бывший СССР
05:51, 1 апреля 2026Бывший СССР

В подполье раскрыли отношение украинцев к Зеленскому

ТАСС: Украинцы не верят Зеленскому, но не определились с преемником
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Доверие украинцев к Владимиру Зеленскому рухнуло, однако жители государства все еще не определились с будущим народным избранником. Об этом ТАСС заявили в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, политическая карта на Украине резко поменялась за последнее время. Общество уже не верит Зеленскому, но еще не определилось, кому передать власть. В подполье назвали посла Украины в Лондоне, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного «компромиссной фигурой для Запада», а руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — «для нацистов и силовиков».

«Низкий рейтинг остальных возможных кандидатов говорит о том, что элиты перессорились, и "третьей силы" пока нет», — указал собеседник ТАСС.

Ранее Залужного назвали человеком, которого Зеленский должен опасаться. Отмечается, что в своих заявлениях посол во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.

    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Британия разглядела в конфликте на Украине уникальный для себя ресурс

    В России потребовали вдвое увеличить штраф за найм по договору ГПХ вместо трудового

    Обновленный «Князь Вандал Новгородский» попал на фото

    Мужчина после 30 лет брака собрал вещи и съехал из дома из-за одного решения жены

    В Европе отказали Украине в ядерном оружии

    В подполье раскрыли отношение украинцев к Зеленскому

    Рубио анонсировал новости по ситуации вокруг Кубы

    ОАЭ предложили США пойти на резкий шаг против Ирана

    В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

    Все новости
