ТАСС: Украинцы не верят Зеленскому, но не определились с преемником

Доверие украинцев к Владимиру Зеленскому рухнуло, однако жители государства все еще не определились с будущим народным избранником. Об этом ТАСС заявили в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, политическая карта на Украине резко поменялась за последнее время. Общество уже не верит Зеленскому, но еще не определилось, кому передать власть. В подполье назвали посла Украины в Лондоне, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного «компромиссной фигурой для Запада», а руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — «для нацистов и силовиков».

«Низкий рейтинг остальных возможных кандидатов говорит о том, что элиты перессорились, и "третьей силы" пока нет», — указал собеседник ТАСС.

Ранее Залужного назвали человеком, которого Зеленский должен опасаться. Отмечается, что в своих заявлениях посол во многом дистанцируется от Зеленского, что может дать ему преимущество на потенциальных президентских выборах в республике.