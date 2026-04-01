01:31, 1 апреля 2026Мир

В США объяснили главное разочарование Трампа

Bloomberg: Трамп разочаровался войной в Иране из-за плохой поддержки союзников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Публичные заявления американского лидера Дональда Трампа по поводу войны с Ираном говорят о растущем разочаровании, которое он выражал в частных разговорах со своими близким, поскольку этот конфликт продолжается уже второй месяц без четкого плана выхода. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, глава Белого дома говорил своим соратникам, что злится на членов Организации Североатлантического договора и других своих союзников. В связи с затянувшимся характером конфликта Трамп убежден, что часть партнеров не хотят помогать ему завершить боевые действия.

Так, президент Соединенных Штатов публично призвал сторонников добывать нефть самостоятельно. «Вам придется научиться бороться за себя, США больше не смогут вам помочь, так же как вы не помогли нам», — отмечал Трамп.

Ранее лидер Америки завил своим партнерам, чтобы они набрались мужества, отправились в Ормузский пролив и «просто захватили его». «Идите и добывайте свою нефть сами!» — резюмировал Дональд Трамп.

