Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 1 апреля 2026Мир

Зеленскому предложили стать президентом Венгрии

Посол Украины Шандор: Зеленский станет следующим президентом Венгрии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский станет следующим главой Венгрии. Об этом в интервью изданию The Atlantic заявил украинский посол в Будапеште Федор Шандор.

«Да, это мой президент, очень популярный. Возможно, на следующих выборах он станет президентом Венгрии», — сказал он.

Так он отреагировал на предвыборный плакат венгерского премьер-министра Виктора Орбана, где Зеленский изображен как объявленный в розыск преступник. Дипломат подчеркнул, что он «просто пошутил».

Ранее Шандор сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии. Флаг с дырой — это исторический символ Венгерского восстания 1956 года. Тогда участники антисоветского восстания вырезали из центра триколора герб социалистической Венгрии с красной звездой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok