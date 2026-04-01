Зеленскому предложили стать президентом Венгрии

Посол Украины Шандор: Зеленский станет следующим президентом Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский станет следующим главой Венгрии. Об этом в интервью изданию The Atlantic заявил украинский посол в Будапеште Федор Шандор.

«Да, это мой президент, очень популярный. Возможно, на следующих выборах он станет президентом Венгрии», — сказал он.

Так он отреагировал на предвыборный плакат венгерского премьер-министра Виктора Орбана, где Зеленский изображен как объявленный в розыск преступник. Дипломат подчеркнул, что он «просто пошутил».

Ранее Шандор сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии. Флаг с дырой — это исторический символ Венгерского восстания 1956 года. Тогда участники антисоветского восстания вырезали из центра триколора герб социалистической Венгрии с красной звездой.