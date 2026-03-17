04:24, 17 марта 2026

Посол Украины попозировал с продырявленным флагом Венгрии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Дипломат выложил в своих соцсетях кадр, на котором он стоит с командующим силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди. Мужчины обнимаются и держат в руках флаг, у которого в центре вырезано отверстие. Об официальной реакции Будапешта на осквернение национального флага не сообщалось.

Флаг Венгрии с дырой — это исторический символ Венгерского восстания 1956 года. Тогда участники антисоветского восстания вырезали из центра триколора герб социалистической Венгрии с красной звездой.

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев может передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, чтобы те пообщались с политиком на своем языке. В ответ Орбан заявил, что Будапешт не поддастся давлению украинского лидера. Он подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать членство Украины в ЕС, а также откажется выделять ей финансовую помощь.

В России Бровди, известный под позывным Мадяр, обвиняется в 46 эпизодах преступлений. Он является фигурантом дел по статьям о терактах, жертвами которых стали мирные граждане и в результате которых был причинен значительный имущественный ущерб. Среди прочего, указали в Генпрокуратуре РФ, из-за него оборвалась жизнь военкора Первого канала Анны Прокофьевой.

