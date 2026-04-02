Медведев высказался об этнических анклавах в России

Медведев призвал бороться с образованием этнических анклавов в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал проблему образования этнических анклавов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Медведева, компактное проживание иностранцев не помогает их адаптации и законопослушному поведению. С таким мнением он выступил на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.

«Вопрос требует, безусловно, особого внимания. Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, не только в нашей, не способствует их адаптации, а, соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению», — призвал он.

Медведев добавил, что тема этнических анклавов является резонансной и требует внимания.

Ранее Медведев призвал не затягивать с принятием законов об опасных болезнях у мигрантов. По его словам, инициативы позволят оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев в России.