22:47, 2 апреля 2026Россия

Медведев высказался об этнических анклавах в России

Медведев призвал бороться с образованием этнических анклавов в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал проблему образования этнических анклавов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Медведева, компактное проживание иностранцев не помогает их адаптации и законопослушному поведению. С таким мнением он выступил на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.

«Вопрос требует, безусловно, особого внимания. Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, не только в нашей, не способствует их адаптации, а, соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению», — призвал он.

Медведев добавил, что тема этнических анклавов является резонансной и требует внимания.

Ранее Медведев призвал не затягивать с принятием законов об опасных болезнях у мигрантов. По его словам, инициативы позволят оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев в России.

Последние новости

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Мужчин призвали бежать из Европы

Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

Все новости
