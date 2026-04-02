Раненный на СВО боец рассказал о странном следе после атаки ВСУ

Минобороны: Боец СВО выжил после разрыва мины под его машиной

Механик-водитель тяжелого огнеметного взвода Максим Колодяжный получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за разрыва мины. Боец рассказал о странном следе, оставшемся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), его история опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны.

По словам военнослужащего, машина, на которой он передвигался в зоне СВО, вероятно, наехала на магнитную мину. К такому выводу он пришел, поскольку мина сработала ровно по центру машины.

«То есть, грубо говоря, подо мной. Я, конечно, ничего не понял сначала. Просто почувствовал, что начала гудеть голова и машина остановилась. Мина пробила внутренние баки, топливо вытекло, и машина заглохла. Я уже выскочил, выбежал на дорогу и понял, что я "триста" (раненый — прим. «Ленты.ру»), но в состоянии шока я не чувствовал боли», — вспомнил Колодяжный.

Боец рассказал, что на фотографиях и видео с повреждениями машины видно, что разлет осколков был «какой-то странный». «Пролетело как ромашкой, и меня особо сильно не зацепило», — заключил он.

