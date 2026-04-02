В России высказались об исходе конфликта на Ближнем Востоке

Сенатор Карасин: Иран выйдет из конфликта с США более мощным государством

Иран выйдет из конфликта с США более мощным государством. Такое мнение об исходе событий на Ближнем Востоке высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, его слова передает ТАСС.

По мнению политика, конфликт может завершиться несколько позднее, чем через заявленные президентом США Дональдом Трампом две-три недели.

«Но через какое-то время это все должно завершиться. Я надеюсь, Иран выйдет из этого испытания еще более мощным, единым государством, и в этом заинтересованы все его друзья», — обозначил Карасин, напомнив, что Россия на международной арене выступает за немедленное прекращение боевых действий в Иране.

Ранее Трамп заявил, что США завершат военную операцию против Ирана в течение двух-трех недель вне зависимости от того, согласится Иран на сделку или нет.