В России вспомнили о секретной технологии ЧВК «Вагнер»

Военблогер Норин: У ЧВК «Вагнер» был секретный мессенджер

У частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» был секретный мессенджер, через который осуществлялась связь сотрудников компании. Об этой секретной технологии рассказал российский историк, публицист и военблогер Евгений Норин.

По словам публициста, он имел отношение к «медийке "Вагнера"» и сам пользовался этим средством связи. Он вспомнил, что мессенджер был разработан еще до специальной военной операции, и ему неизвестно, чтобы он когда-либо подвергался успешным хакерским атакам.

«Ни у кого не было проблем с тем, чтобы рабочую переписку вести там. На фронте он тоже использовался, и тоже благополучно», — сообщил Норин. Его слова подтвердил бывший журналист РИА Новости Святослав Павлов, выступавший редактором книги известного бывшего вагнеровца Александра Стрельникова.

«Всем бойцам компании раздавали нулевые смартфоны с установленным зашифрованным военным мессенджером», — заявил он.

Ранее в России заговорили о применении на СВО бахмутского опыта «Вагнера». Как заявлял эксперт конструкторского бюро Сергей Товкач, ЧВК «Вагнер» во время бахмутской операции (бои в Артемовске, украинское название — Бахмут) всегда отправляла за передовыми группами бойца с катушкой проводов, чтобы обеспечить достойную связь всех подразделений.