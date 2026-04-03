12:56, 3 апреля 2026Россия

Бойцы СВО заложили подходы к ключевой позиции сотнями мин и заставили ВСУ бросить технику

Елена Торубарова
Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Российские военные заминировали подходы к ключевой высоте в Макеевке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сотнями мин и заставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросить технику. Об этом рассказал прапорщик с позывным Авилон, его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

По словам Авилона, когда еще позиция не была занята российскими войсками, бойцам его взвода удалось установить порядка 700 противопехотных мин.

«Это была наша первая задача в Макеевке. Совершали минирование края горы, когда она еще не наша была. Закидывали усиленно, чтобы на технику воздействовало. Результат не заставил себя ждать. Сразу три подрыва за одну ночь», — вспомнил боец.

По его словам, на минах подорвались три машины, на которых ВСУ завозили на гору продовольствие.

«Подъезжала машина ВСУ — взорвалась на минах. ВСУ пытались со стороны зайти — вторая машина тоже взорвалась. С другой стороны третья — тоже подрыв был. И они так и бросили технику, которая до сих пор там стоит», — рассказал Авилон.

Ранее сообщалось, что российские бойцы 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск две недели ходили по минам в зоне СВО и случайно узнали о скрытой опасности.

