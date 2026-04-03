08:10, 3 апреля 2026Россия

Губернатор сделал заявление после схода следовавшего в Москву поезда с сотнями пассажиров

Ульяновский губернатор Русских выехал на место схода поезда Челябинск — Москва
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Русских

Алексей Русских. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что выехал на место схода с рельсов поезда ЧелябинскМосква. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

По его словам, обстоятельства происшествия выясняются. «Направили на место бригады скорой помощи и медицины катастроф. Информация о пострадавших уточняется», — написал Русских.

Ранее стало известно, что среди сотен пассажиров поезда могут быть пострадавшие, однако официально эта информация не подтверждена.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. Причина произошедшего пока неизвестна.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
