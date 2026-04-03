Губернатор сделал заявление после схода следовавшего в Москву поезда с сотнями пассажиров

Ульяновский губернатор Русских выехал на место схода поезда Челябинск — Москва

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что выехал на место схода с рельсов поезда Челябинск — Москва. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

По его словам, обстоятельства происшествия выясняются. «Направили на место бригады скорой помощи и медицины катастроф. Информация о пострадавших уточняется», — написал Русских.

Ранее стало известно, что среди сотен пассажиров поезда могут быть пострадавшие, однако официально эта информация не подтверждена.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. Причина произошедшего пока неизвестна.

