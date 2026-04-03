Минобороны заявило о массированном ночном ударе по Украине

Минобороны: ВС России ночью нанесли массированный удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на пятницу, 3 апреля, нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

Помимо этого, за неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов, в результате которых оказались поражены объекты топливной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства БПЛА, а также места их подготовки к запуску.

В ночь на 3 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 192 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что БПЛА уничтожены в Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.