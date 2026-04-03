Назван способ остановить массированный обстрел территории России

Военный эксперт Беднарский посоветовал уничтожать средства нападения ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последнее время произвели серию атак на морской торговый порт Усть-Луга — крупнейший универсальный порт на Балтике, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. В результате ударов порт получил повреждения. Ситуацию в беседе с «Царьградом» прокомментировал военный эксперт, разработчик БПЛА, участник спецоперации Андрей Беднарский.

Специалист объяснил попадания по порту тем, что ни одна оборона не может быть стопроцентной и абсолютной, так как у всего есть предел возможностей. По его словам, средства нападения всегда развиваются быстрее, чем средства обороны. Особенно это касается стремительно развивающейся сферы беспилотников.

В связи с этим он указал, что единственным действенным способом в этом случае будет уничтожение имеющихся у Киева средств нападения, а также разрушение логистики противника с целью пресечения возможности запуска дронов. При этом Беднарский подчеркнул, что это достаточно сложно, учитывая объемы средств, которыми располагает украинская сторона. Поэтому «сужается и временное окно возможностей», добавил он.

В конце прошлого месяца сообщалось, что экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область.