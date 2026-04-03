Появились подробности о ехавших в перевернувшемся под Ульяновском поезде пассажирах

74.RU: В перевернувшемся под Ульяновском поезде находились три спортивные группы

В перевернувшемся под Ульяновском поезда находилось минимум три детские спортивные группы. Подробности о ехавших в составе пассажирах появились в публикации 74.RU.

По данным главы региона Алексея Текслера, из 415 пассажиров в поезде ехали 157 жителей Южного Урала, среди которых — 65 детей. Известно, что 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет ехали до Златоуста, еще 48 детей 6-17 лет направлялись в Челябинск.

Издание уточняет, что среди пассажиров было минимум три спортивные группы: юные фехтовальщики из Златоуста и Челябинска, а также танцевальный ансамбль «Веснушки». Отец одного из спортсменов заявил, что с детьми все в порядке.

Информацию о детских группах подтвердил губернатор Текслер в своем Telegram. По его данным, в поезде также находились дети театрального коллектива «Экспрессия» Центра воспитательной работы «Истоки» в возрасте от 10 до 14 лет.

Губернатор пояснил, что большинство детей ехали в вагонах, которые не переворачивались, и не пострадали. При этом у одного ребенка из Златоуста есть подозрение на перелом руки, ему оказана первая помощь, на место прибыла скорая помощь.

Кроме того, вместе с группой в поезде находился один родитель с двумя детьми — дошкольником и первоклассником, однако они не входили в состав организованной группы.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия, предварительно, назван излом рельсов. В сети были опубликованы кадры с места аварии.