05:39, 3 апреля 2026

Раскрыты сложности в поиске семьи Усольцевых

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в тайге под Красноярском осложняются рядом факторов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали, что сложности в поиске пропавшей семьи связаны с погодой и состоянием рельефа.

«В первую очередь — погодные условия и состояние рельефа осложняют поиски. Когда семья заходила в лес, снега еще не было, но когда на место прибыли добровольцы, спасатели и начались поисково-спасательные мероприятия, снег выпал», — объяснили эксперты.

В связи с этим следы пропавших уже скрылись под снежным покровом.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья собиралась в однодневный поход на горный хребет, но на связь так и не вышла. После их исчезновения возникли многочисленные версии случившегося.

