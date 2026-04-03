10:04, 3 апреля 2026Россия

Сошедший с рельсов под Ульяновском поезд с сотнями пассажиров загорелся

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из вагонов поезда Москва — Челябинск, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, загорелся. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, пожар оперативно ликвидировали.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в аварии пострадали 22 человека. По его словам, у двоих пассажиров зафиксировали переломы, еще 20, включая ребенка, получили ушибы. Жертв нет.

Утром 3 апреля семь вагонов поезда Москва — Челябинск, на котором находились 415 человек, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия, предварительно, стал излом рельсов. В сети также появились кадры с места аварии. На них видно упавшие на бок вагоны и людей, ожидающих помощи.

