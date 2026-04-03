В Госдуме нашли способ решить проблему с этническими анклавами

Матвеев: Нужно запретить мигрантам селиться на определенной территории

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил наладить работу по противодействию формированию этнических анклавов на территории страны, однако реальных сдвигов пока нет. О причинах сложившейся ситуации порассуждал депутат Госдумы Михаил Матвеев в интервью «Царьграду».

Парламентарий напомнил, что был внесен законопроект, в котором предлагаются три способа решения проблемы. Нужно наделить глав муниципалитетов правом отказывать в приобретении жилья, аренде и постановке на миграционный учет на территории муниципалитета, если «там начинает миграционная обстановка уже напрягать», пояснил Матвеев.

Отмечается, что анклавы складываются, потому что мигранты селятся рядом с земляками, скупают или арендуют жилье компактно. Если запретить это делать на определенных территориях, процесс остановится. «Другого способа, на мой взгляд, решения этих проблем нет. Потому что основной способ складывания анклава — это когда рядом с земляками начинают селиться и приобретать жилье. Поэтому если не запретить селиться и приобретать жилье на определенной территории, то эти анклавы всё равно будут складываться», — заключил депутат.

Ранее Медведев прокомментировал проблему образования этнических анклавов в стране. По его мнению, компактное проживание иностранцев не помогает их адаптации и законопослушному поведению. Политик также призвал не затягивать с принятием законов о медосвидетельствовании иностранцев. Он заявил, что тех мигрантов, у которых будут выявлять опасные болезни, нужно немедленно выдворять из страны.

