Дрозденко: В Ленобласти сбили четыре беспилотника

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Четыре БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти. Боевая работа продолжается», — заявил губернатор.

Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность. Население предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В ночь на 3 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По данным Telegram-канала Shot, было слышно около десяти взрывов.