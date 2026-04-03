В Ленобласти сбили четыре беспилотника

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Четыре БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти. Боевая работа продолжается», — заявил губернатор.
Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность. Население предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.
В ночь на 3 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По данным Telegram-канала Shot, было слышно около десяти взрывов.