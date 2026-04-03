В России высказались о новом центре принятия решений в Европе

Европа начала формировать новый центр принятия решений без участия США. Инициатором его создания является Великобритания, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram.
По словам сенатора, встреча по теме разблокирования Ормузского пролива, в которой приняли участие более 40 стран без США, стала показательной.
«Тенденция совещаться без американцев становится не просто показательной, но обыденной. Понятно, что на повестке встанут и более серьезные вопросы, в том числе, будущее НАТО. Без Вашингтона этот блок теряет свой смысл и, главное, уверенность в собственной дееспособности», — заключил Карасин.
Ранее Карасин заявил что в случае выхода США из НАТО и отказа Вашингтона от поддержки Киева страны Европейского союза могут оказаться в невыгодном положении. Карасин добавил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке план противоборства с Россией дает серьезные сбои.