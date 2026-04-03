В России высказались о новом центре принятия решений в Европе

Карасин: Европа начала формировать новый центр принятия решений без участия США

Европа начала формировать новый центр принятия решений без участия США. Инициатором его создания является Великобритания, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram.

По словам сенатора, встреча по теме разблокирования Ормузского пролива, в которой приняли участие более 40 стран без США, стала показательной.

«Тенденция совещаться без американцев становится не просто показательной, но обыденной. Понятно, что на повестке встанут и более серьезные вопросы, в том числе, будущее НАТО. Без Вашингтона этот блок теряет свой смысл и, главное, уверенность в собственной дееспособности», — заключил Карасин.

Ранее Карасин заявил что в случае выхода США из НАТО и отказа Вашингтона от поддержки Киева страны Европейского союза могут оказаться в невыгодном положении. Карасин добавил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке план противоборства с Россией дает серьезные сбои.