14:28, 3 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об отказе Зеленского выводить ВСУ из Донбасса

Депутат Соболев назвал выход на западные границы Украины лучшим исходом СВО
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса не будет означать полное достижение целей специальной военной операции (СВО), заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского выводить войска из региона.

«Западные страны напичкали бы [Украину] так оружием, техникой, боеприпасами, что мы через год-полтора опять вели бы войну, только более кровавую, с большими потерями», — сказал Соболев.

По словам генерала, самой лучшей формой достижения целей СВО является выход на западные границы Украины, проведение референдума и создание единого союзного государства — Россия, Украина, Белоруссия.

Вот тогда мы будем непобедимы, достигнем цели. Я думаю, что у народа там не совсем промыты мозги, чтобы не понимать, что мы не братские народы, мы один народ, мы части русского мира

Виктор Соболевчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна с призывом России вывести свои войска с территории Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленскому необходимо принять
решение по выводу ВСУ из Донбасса «уже сегодня». Он уточнил, что это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Все новости
