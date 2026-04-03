В России высказались об отказе Зеленского выводить ВСУ из Донбасса

Депутат Соболев назвал выход на западные границы Украины лучшим исходом СВО

Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса не будет означать полное достижение целей специальной военной операции (СВО), заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского выводить войска из региона.

«Западные страны напичкали бы [Украину] так оружием, техникой, боеприпасами, что мы через год-полтора опять вели бы войну, только более кровавую, с большими потерями», — сказал Соболев.

По словам генерала, самой лучшей формой достижения целей СВО является выход на западные границы Украины, проведение референдума и создание единого союзного государства — Россия, Украина, Белоруссия.

Вот тогда мы будем непобедимы, достигнем цели. Я думаю, что у народа там не совсем промыты мозги, чтобы не понимать, что мы не братские народы, мы один народ, мы части русского мира Виктор Соболев член комитета Госдумы по обороне

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна с призывом России вывести свои войска с территории Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленскому необходимо принять

решение по выводу ВСУ из Донбасса «уже сегодня». Он уточнил, что это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта.