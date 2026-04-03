В российском регионе семеро воспитанников получили ожоги глаз в детсаду

В Сахалинской области семеро воспитанников получили ожоги глаз в детсаду

В городе Южно-Сахалинске Сахалинской области семеро воспитанников получили ожоги глаз в детском саду № 18. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По данным российского издания, дети после прогулки забежали в комнату, где работала кварцевая лампа. Они пробыли там меньше минуты, а затем стали жаловаться на боль в глазах.

Позже врачи диагностировали у детсадовцев ожоги ультрафиолетом. По факту случившегося организовали проверку. Виновных ждет дисциплинарное наказание.

До этого сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске девочке сломали палец в детсаду на занятии по музыке. Руководителю детсада направили представление для устранения нарушений и наказания виновных.

Еще раньше в детсаду № 83 «Зоренька» в Бийске Алтайского края семилетняя девочка лишилась части пальца на руке.