В российском регионе семеро воспитанников получили ожоги глаз в детсаду

10:01, 3 апреля 2026Россия

В Сахалинской области семеро воспитанников получили ожоги глаз в детсаду
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В городе Южно-Сахалинске Сахалинской области семеро воспитанников получили ожоги глаз в детском саду № 18. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

По данным российского издания, дети после прогулки забежали в комнату, где работала кварцевая лампа. Они пробыли там меньше минуты, а затем стали жаловаться на боль в глазах.

Позже врачи диагностировали у детсадовцев ожоги ультрафиолетом. По факту случившегося организовали проверку. Виновных ждет дисциплинарное наказание.

До этого сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске девочке сломали палец в детсаду на занятии по музыке. Руководителю детсада направили представление для устранения нарушений и наказания виновных.

Еще раньше в детсаду № 83 «Зоренька» в Бийске Алтайского края семилетняя девочка лишилась части пальца на руке.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Все новости
