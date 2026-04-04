11:06, 4 апреля 2026

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге могла стать детонация наполнителя страйкбольной гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По информации издания, житель дома увлекался страйкболом и, в частности, самостоятельно изготавливал игровые гранаты. Детонация произошла во время эксперимента мужчины с очередным боеприпасом. Хозяина квартиры увезли в реанимацию с различными травмами. Супруга пострадавшего, которая также находилась в квартире, осталась невредимой.

Как сообщает РЕН ТВ, в момент взрыва мужчина варил на кухне наполнитель для гранат.

О взрыве на пятом этаже многоквартирного дома на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге стало известно утром в субботу, 4 апреля. Как рассказали жители дома, ударной волной выбило стекла и двери.

