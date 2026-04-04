В России прокомментировали заявление Дурова о блокировке Telegram

Депутат Ющенко: Роскомнадзор уклоняется от разъяснений по блокировке Telegram

Если команда Telegram будет выполнять все требования законодательства, то вопросы о блокировке мессенджера необходимо задавать Роскомнадзору, который уклоняется от ответа, заявил депутат Госдумы Александр Ющенко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что его команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.

Парламентарий, в свою очередь, указал, что у Роскомнадзора нет правовых оснований блокировать работу мессенджера в стране, если команда Telegram соблюдает требования законодательства.

«В очередной раз мы задаем вопрос Роскомнадзору, который не отвечает, который уклоняется от всех возможностей разъяснить гражданам, пользователям, в чем суть проблемы. А если команда Telegram говорит, что она выполняет требования и идет на контакты, ну, тогда мяч сразу переходит на сторону Роскомнадзора. Мы официально делали запрос через Госдуму протокольным поручением, но почему-то партия власти "Единая Россия" категорически не проголосовала за это протокольное поручение», — сказал Ющенко.

Ранее специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев назвал единственный способ полного отключения Telegram в России. По его словам, для этого необходимо полностью отключить интернет.