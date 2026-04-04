Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 4 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали заявление Дурова о блокировке Telegram

Депутат Ющенко: Роскомнадзор уклоняется от разъяснений по блокировке Telegram
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Если команда Telegram будет выполнять все требования законодательства, то вопросы о блокировке мессенджера необходимо задавать Роскомнадзору, который уклоняется от ответа, заявил депутат Госдумы Александр Ющенко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что его команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.

Парламентарий, в свою очередь, указал, что у Роскомнадзора нет правовых оснований блокировать работу мессенджера в стране, если команда Telegram соблюдает требования законодательства.

«В очередной раз мы задаем вопрос Роскомнадзору, который не отвечает, который уклоняется от всех возможностей разъяснить гражданам, пользователям, в чем суть проблемы. А если команда Telegram говорит, что она выполняет требования и идет на контакты, ну, тогда мяч сразу переходит на сторону Роскомнадзора. Мы официально делали запрос через Госдуму протокольным поручением, но почему-то партия власти "Единая Россия" категорически не проголосовала за это протокольное поручение», — сказал Ющенко.

Ранее специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев назвал единственный способ полного отключения Telegram в России. По его словам, для этого необходимо полностью отключить интернет.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok