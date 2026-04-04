ВСУ ударили по многоэтажке в российском городе

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ дроном атаковали многоэтажку и вышку сотовой связи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку беспилотниками на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил мэр российского города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его информации, один из FPV-дронов ударил по вышке сотовой связи в первом микрорайоне. Второй БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом: повреждены оказались жилые помещения на втором этаже.

Предварительно известно, что пострадавших нет. Ущерб от налета уточняется. Градоначальник предупредил жителей, что опасность повторного удара еще сохраняется.

Как стало известно вечером 3 апреля, ВСУ ударили по Крыму. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов. Под удар также попали Белгородская и Брянская области.