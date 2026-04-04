Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 3 апреля 2026Россия

ВСУ ударили по многоэтажке в российском городе

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ дроном атаковали многоэтажку и вышку сотовой связи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку беспилотниками на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил мэр российского города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его информации, один из FPV-дронов ударил по вышке сотовой связи в первом микрорайоне. Второй БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом: повреждены оказались жилые помещения на втором этаже.

Предварительно известно, что пострадавших нет. Ущерб от налета уточняется. Градоначальник предупредил жителей, что опасность повторного удара еще сохраняется.

Как стало известно вечером 3 апреля, ВСУ ударили по Крыму. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов. Под удар также попали Белгородская и Брянская области.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok