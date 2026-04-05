Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:59, 5 апреля 2026Спорт

Большунов обошел Коростелева в масс-старте на 10 километров в финале Кубка России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 10 километров в финале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 28 минут и 44,1 секунды. Он обошел Савелия Коростелева, который занял второе место и проиграл победителю 34,5 секунды.

Тройку сильнейших замкнул Денис Спицов. Он проиграл Большунову 40,5 секунды.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Коростелев выступал на Играх и не завоевал там медалей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok