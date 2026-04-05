Большунов обошел Коростелева в масс-старте на 10 километров в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 10 километров в финале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсмен преодолел дистанцию за 28 минут и 44,1 секунды. Он обошел Савелия Коростелева, который занял второе место и проиграл победителю 34,5 секунды.
Тройку сильнейших замкнул Денис Спицов. Он проиграл Большунову 40,5 секунды.
Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Коростелев выступал на Играх и не завоевал там медалей.