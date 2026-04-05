09:59, 5 апреля 2026

Артем Дзюба назвал цирком судейство в матче «Акрона» с ЦСКА
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артём Дзюба (Акрон) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал цирком судейство в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Недовольство форварда вызвал эпизод в концовке матча, когда рефери отменил его гол из-за нарушения на голкипере армейцев Игоре Акинфееве. «Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал [Матвей] Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал», — заявил Дзюба.

Футболист добавил, что аналогичный гол в ворота «Акрона» точно бы засчитали. «Все понимаю, но это прям цирк», — отметил Дзюба.

Матч ЦСКА с «Акроном» прошел 4 апреля в Самаре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

