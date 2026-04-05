08:01, 5 апреля 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл слабое место США в конфликте с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Потеря дорогостоящей американской военной техники в операции против Ирана связана с тем, что Вашингтон переоценил свои возможности. К такому мнению пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.

«Дело не в том, что не были готовы, просто была слишком оптимистичная оценка возможностей», — отметил он.

По словам эксперта, до начала операции бытовало мнение об очень высокой эффективности противоракетной обороны Штатов против Ирана. На деле это оказалось неправдой, добавил он. Как уточнил Джонсон, американские базы в регионе уже открыты для иранских атак.

Ранее сообщалось, что США начали срочную эвакуацию своих военных и их семей с баз на Ближнем Востоке из-за ударов Ирана по этим объектам. Моряков направили в Норфолк, штат Вирджиния, где расположен один из крупнейших военных объектов США.

До этого иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что американская база в Бахрейне полностью разрушена.

