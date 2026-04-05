Европейская страна стала прямым участником конфликта в Иране

08:21, 5 апреля 2026Мир

Посол Келин: Британия стала прямым участником конфликта в Иране
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press

Разрешив американским самолетам использовать британские базы для ударов по Ирану, Лондон стал прямым участником конфликта. К такому выводу пришел посол России в Великобритании Андрей Келин, пишет РИА Новости.

В начале марта британский премьер-министр Кир Стармер проинформировал, что Великобритания приняла просьбу Штатов использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране.

«Здесь любят заявлять, что Британия как бы в стороне от конфликта, оказывает минимальную, "оборонительную" поддержку союзникам и вообще выступает за дипломатическое урегулирование. Кого они хотят обмануть?» — отметил Келин.

Посол добавил, что разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана, направление в регион военной авиации — прямое участие, «как бы Кир Стармер ни пытался представить дело иначе».

Ранее в Британии заявили о поражении США в войне с Ираном, отметив, что угроза американского президента Дональда Трампа разбомбить иранцев «до каменного века» подчеркнула его шаткое понимание истории и иронию.

До этого Стармер при этом заверил, что Лондон продолжит защищать британцев, находящихся на Ближнем Востоке, и будет и далее занимать сторону своих союзников в регионе.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    В Казахстане прорвало плотину

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Все новости
