23:23, 5 апреля 2026Мир

Американский военный рассказал об игре «кто кого перехитрит» на Ближнем Востоке

Дэвис: За эскалацию конфликта между Ираном и США заплатят обычные люди
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

За эскалацию конфликта на Ближнем Востоке заплатят обычные люди, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

Он отметил: президент США Дональд Трамп заявляет, что Иран должен капитулировать ко вторнику, 7 апреля, иначе он «взорвет все». При этом Иран требует компенсации в качестве предварительного условия для открытия пролива.

«Это масштабная международная игра в "кто кого перехитрит". Одно можно сказать наверняка: обычные люди заплатят за это. Мы проиграем независимо от того, какое решение примут эти лидеры», — объяснил военный.

Специалист подчеркнул, что единственный путь, по которому могут идти стороны конфликта — это усиление эскалации.

Ранее Иран заявил о превращении Ближнего Востока в ад из-за США.

