Ушаков: Единственной интересной фразой Каллас были слова о том, что пора выпить

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас произнесла лишь одну интересную фразу за всю карьеру. Об этом он рассказал в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мне кажется, она одну интересную фразу произнесла за всю свою историю работы. Она сказала что-то такое: "Пора выпить"», — вспомнил Ушаков. Он также призвал Каллас последовать собственному совету.

В январе Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. Она отметила, что не злоупотребляет спиртным, однако считает момент подходящим, чтобы начать выпивать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вручение президентом Украины Владимиром Зеленским ордена княгини Ольги верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас является проявлением сатанизма из-за отношения обоих политиков к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.