Кае Каллас посоветовали выпить

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 5 апреля 2026

Ушаков: Единственной интересной фразой Каллас были слова о том, что пора выпить
Ольга Коровина

Фото: Virginia Mayo / AP

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас произнесла лишь одну интересную фразу за всю карьеру. Об этом он рассказал в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мне кажется, она одну интересную фразу произнесла за всю свою историю работы. Она сказала что-то такое: "Пора выпить"», — вспомнил Ушаков. Он также призвал Каллас последовать собственному совету.

В январе Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. Она отметила, что не злоупотребляет спиртным, однако считает момент подходящим, чтобы начать выпивать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вручение президентом Украины Владимиром Зеленским ордена княгини Ольги верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас является проявлением сатанизма из-за отношения обоих политиков к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok