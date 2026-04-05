Лавров созвонился с китайским министром иностранных дел

Лавров по телефону обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 апреля, созвонился с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров отреагировал на сообщения о том, что разведка одной из европейских стран якобы прослушивает его телефонные разговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто. Министр заявил, что никогда не обсуждает с иностранными партнерами запретных тем.

Перед этим глава МИД России выступил с призывом к США по Ирану. Лавров выразил мнение, что Вашингтону нужно не просто требовать от Тегерана открыть Ормузский пролив, а прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.