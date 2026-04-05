17:52, 5 апреля 2026Мир

Лавров созвонился с китайским министром иностранных дел

Маргарита Щигарева
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 апреля, созвонился с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров отреагировал на сообщения о том, что разведка одной из европейских стран якобы прослушивает его телефонные разговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто. Министр заявил, что никогда не обсуждает с иностранными партнерами запретных тем.

Перед этим глава МИД России выступил с призывом к США по Ирану. Лавров выразил мнение, что Вашингтону нужно не просто требовать от Тегерана открыть Ормузский пролив, а прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    Все новости
