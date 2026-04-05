18:03, 5 апреля 2026

Лерчек воссоединилась с младшим сыном и вышла на связь в парике

Хореограф Сквиччиарини показал новое видео с больной раком блогершей Лерчек
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Хореограф Луис Сквиччиарини показал новое видео с блогершей Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), борющейся с раком желудка. Новый ролик появился в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) гражданского мужа.

Лерчек, которой Сквиччиарини помог выйти на связь с поклонниками, была в парике, что, скорее всего, связано с ее лечением от рака. «Мой самый любимый человек — моя Лера — борется за жизнь. Каждый день, каждый час. Как мне хочется забрать всю ее боль», — написал он. Мужчина также призвал не верить слухам о болезни и состоянии Лерчек и доверять только информации, исходящей от близких.

Во время записи ролика младший сын Лерчек Лев, их общий со Сквиччиарини ребенок, лежал на руках у матери. Мальчик родился в феврале 2026 года, после чего у Чекалиной диагностировали онкологическое заболевание.

Ранее Лерчек в слезах высказалась о посещении государственной больницы в Истре. Она заявила, что в клинике не было нужного оборудования, чтобы обследовать ее.

20 марта защита Чекалиной, находящейся под домашним арестом, заявила, что ей неоднократно отказывали в посещении врача, из-за чего у нее развилось смертельно опасное заболевание. Адвокаты Чекалиной обратились в Следственный комитет с требованием проверить следователя, который вел ее уголовное дело. Позднее ГУ МВД по Москве сообщило, что просьбы Лерчек удовлетворялись. Отказывали блогерше дважды, когда она хотела посетить коммерческие медучреждения.

