Группировки «Запад» и «Восток» улучшили положение на фронте. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что военные «Востока» уничтожили за сутки до 285 украинских солдат.

В группировке «Запад» пояснили, что удалось ликвидировать до 180 украинских военных.

До этого в ведомстве рассказали, что за ночь над регионами России было уничтожено 87 украинских беспилотников. Вражеские БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской областями, а также над республиками Крым и Мордовия.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что в результате атаки на поселок Сенчуры в Суземском районе ранения получил мирный житель.