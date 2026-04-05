21:21, 5 апреля 2026Интернет и СМИ

На Западе увидели сигнал для Украины и Европы в словах Медведева

Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Журналисты западного издания Junge Welt увидели сигнал для Украины и Европы в словах зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва должна пересмотреть свою позицию по вступлению ее соседей в Евросоюз.

«Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС», — отметили авторы материала.

По их мнению, заявление Медведева говорит о том, что даже после окончания конфликта Россия продолжит воспринимать Украину как военный фактор, потенциально влияющий на Европу.

Ранее Медведев заявил, что России следует пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в ЕС, так как это объединение уже де-факто является военным блоком. «Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей», — подчеркнул российский экс-президент.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Все новости
