15:04, 5 апреля 2026Россия

Над российскими регионами уничтожили десятки беспилотников ВСУ

Маргарита Щигарева
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили над российскими регионами 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны РФ заявило в своем канале в MAX в воскресенье, 5 апреля.

«В период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на бронированный микроавтобус пострадали семь человек. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями доставили в местную больницу.

