Над российскими регионами уничтожили десятки беспилотников ВСУ

Минобороны: 77 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России за шесть часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили над российскими регионами 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны РФ заявило в своем канале в MAX в воскресенье, 5 апреля.

«В период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на бронированный микроавтобус пострадали семь человек. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями доставили в местную больницу.