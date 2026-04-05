Над территорией России за три часа сбили почти полторы сотни украинских беспилотников

23:50, 5 апреля 2026Россия

МО РФ: Силы ПВО за три часа сбили 148 украинских БПЛА над территорией России
Марина Совина (ночной редактор)

Над территорией за три часа сбили почти полторы сотни украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 дронов.

Дроны были поражены над Белгородской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении четвертой за день атаки ВСУ, было сбито семь воздушных целей. Обломки повредили частные дома.

До этого Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

