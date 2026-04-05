В Севастополе отразили четвертую за день атаку ВСУ

23:43, 5 апреля 2026Россия

Развожаев: В Севастополе силы ПВО отразили четвертую атаку, сбито 7 целей
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили четвертую за день атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), было сбито семь воздушных целей над морем и в разных районах города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, пострадавших нет. В Балке Бермана обломки дрона повредили частный дом, загорелась трава на участке. Возгорание было ликвидировано.

«Осколки сбитого БПЛА упали в парке Свято-Георгиевского монастыря. В селе Полюшко осколком сбитого БПЛА пробило потолок в частном доме», — добавил Развожаев.

Ранее 5 апреля в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

