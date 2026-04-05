Озвучен способ для США сменить власть в Иране

FT: США могут сменить власть в Иране не давлением, а стратегическим терпением

США стремятся добиться смены власти в Иране, у них может это получиться, но не при помощи прямого давления, а за счет «стратегического терпения». Такое мнение высказал на условиях анонимности экс-сотрудник ЦРУ, работавший на Ближнем Востоке, в статье для Financial Times (FT).

Удары США и Израиля по иранской территории уже нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре страны, но к политическим изменениям это не привело, утверждает эксперт. «Военный успех не следует путать с политической трансформацией», — добавил он. Ошибка в том, что, вопреки потерям, ключевые механизмы удержания власти в Иране остаются работоспособными.

Тем временем в Вашингтоне сохраняется надежда на быструю смену власти в Тегеране путем давления. Но «политическую культуру нельзя перекроить ударами с воздуха, а человеческую природу — изменить из конференц-зала в Вашингтоне», пишет бывший агент.

В то же время союзники США в Персидском заливе видят угрозу затяжного конфликта, который может привести к сбоям судоходства в Ормузском проливе и снижению инвестпривлекательности региона.

Исторический опыт показывает, что скрытые операции могут приводить к свержению режимов, но не обеспечивают формирование устойчивой политической системы. Эксперт полагает, что в текущих условиях Вашингтону нужно сосредоточиться на постепенном ослаблении потенциала Тегерана и избегать втягивания в масштабную кампанию по смене власти.

«Более разумный курс — стратегическое терпение: некоторое время продолжать ослаблять смертоносные возможности режима, но при первой же возможности снизить интенсивность бомбардировок, чтобы не усугубить настроения гражданского населения и не растратить добрую волю», — сказал бывший сотрудник ЦРУ. Он отметил, что США нужно продолжить консультации с союзниками в Персидском заливе, которые столкнуться с последствиями этой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего пообещал «устроить ад» Тегерану.