Перенесшего инфаркт бывшего тренера «Зенита» ввели в медикаментозную кому

Тренера Мирча Луческу ввели в медикаментозную кому

Бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Мирча Луческу, перенесшего инфаркт, ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает GSP.

По информации источника, состояние специалиста ухудшилось. Отмечается, что после перенесенного сердечного приступа организм 80-летнего Луческу перестал реагировать на лечение.

29 марта Луческу почувствовал себя плохо перед отъездом сборной Румынии, которую он тренировал, на товарищеский матч со Словакией. 80-летнего специалиста собирались выписывать, но 3 апреля у него случился инфаркт.

Помимо работы в сборной Румынии, Луческу известен тем, что возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. Также специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

