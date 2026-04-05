Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:47, 5 апреля 2026

Перенесшего инфаркт бывшего тренера «Зенита» ввели в медикаментозную кому

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Мирча Луческу, перенесшего инфаркт, ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает GSP.

По информации источника, состояние специалиста ухудшилось. Отмечается, что после перенесенного сердечного приступа организм 80-летнего Луческу перестал реагировать на лечение.

29 марта Луческу почувствовал себя плохо перед отъездом сборной Румынии, которую он тренировал, на товарищеский матч со Словакией. 80-летнего специалиста собирались выписывать, но 3 апреля у него случился инфаркт.

Помимо работы в сборной Румынии, Луческу известен тем, что возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. Также специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok