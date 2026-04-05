16:07, 5 апреля 2026Россия

Песков высказался об интеллигентности российской риторики

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Среди некоторых стран присутствует мода на грубую риторику, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он высказался в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео публикуют «Вести» в Telegram.

Зарубин спросил у Пескова, является ли современным интеллигентный подход России к риторике на политической арене. «Есть же мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована, но все-таки классика есть классика. Она живет в веках», — ответил представитель Кремля.

Разговор шел в контексте заявления главы евродипломатии Каи Каллас, которая обвинила Россию в том, что за последние 100 лет та якобы напала на 19 стран. Песков, комментируя эти слова, указал, что уровень квалификации Каллас не позволяет ей давать комментарии по истории.

