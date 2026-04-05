«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76 передала слово «деликатный»

Радиостанция УВБ-76 передала второе сообщение за воскресенье, 5 апреля. Записанный сигнал опубликован в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее передачи.

Передача прозвучала в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 15:40 по московскому времени и состояла из одного слова: «деликатный».

До этого радиостанция передала сообщение со словом «тележка». Сигнал примечателен тем, что происходит на фоне замедления в России мессенджера Telegram, который в разговорной речи часто называют «телега» или «тележка».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.